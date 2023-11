Luca Marini-Mooney VR46, ufficiale l'addio: con un video di saluto (e di in bocca al lupo) il team di Valentino Rossi ha salutato dopo sei stagioni il pilota pesarese, che dal 2024 prenderà il posto di Marc Marquez in Honda. Per il nome del sostituto bisognerà però aspettare il lunedì successivo al weekend di Valencia: Fabio Di Giannantonio è in pole ma una decisione definitiva non è ancora stata presa. Ecco la griglia, quasi al completo, per il Mondiale 2024 BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE

Filosofia Ducati

Ducati ha già dimostrato enorme competitività e Domenicali sul prossimo Mondiale assicura: "Sarà un anno complicato, Pecco avrà non solo un Jorge (Martin, ndr) fortissimo da sfidare, ma tanti altri, da Di Giannantonio a Bezzecchi e Marquez. Sarà di grande interesse. E sul Mondiale 2023: "Tante Ducati competitive? Questo dà ancora più valore al risultato di Pecco, che si è battuto con piloti ad armi pari. È stato il più bravo e se lo merita. Comunque questa è la nostra filosofia, è così che cresciamo più velocemente". Contratto quinquennale per lui: "No, non credo sarebbe giusto per l'azienda e per lui, è uno sport competitivo in cui le cose cambiano. Tutti dobbiamo restare sempre sotto pressione".