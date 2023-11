Dopo il trionfo mondiale di Bagnaia, i piloti sono tornati subito in pista a Valencia, dove è in corso una giornata di test che durerà fino alle 17 (diretta su Sky Sprot MotoGP e in streaming su NOW). Luca Marini sta già provando la Honda, si attende il debutto di Marc Marquez con la Ducati del team Gresini: "Voglio vincere il Mondiale", ha detto lo spagnolo. Saranno 7 in totale i piloti che debuterrano con un nuovo team

LA GRIGLIA PILOTI DEL 2024