Inizia l'avventura di Marc Marquez in Gresini: come documentato dal nostro inviato a Valencia, Antonio Boselli, l'otto volte campione del mondo ha iniziato a prendere confidenza con il suo nuovo team alla vigilia dei test di Valencia, quando salirà per la prima volta in sella alla Ducati

MARQUEZ NEL BOX GRESINI. VIDEO - BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE