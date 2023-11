Valencia ha celebrato per il secondo anno consecutivo il titolo di Pecco Bagnaia, capace di gestire le difficoltà (l'incidente di Barcellona, un avversario fortissimo come Martin) e di confermarsi sul tetto del mondo. Il racconto di una giornata emozionante e indimenticabile per lo sport italiano

Ha vinto Pecco. Ha vinto chi ha saputo gestire un anno difficile con tanti alti e bassi. Ha vinto chi sapeva "come fare", attingendo dall'esperienza. Un italiano che si impone in due Mondiali di fila è un valore per lo sport del nostro Paese. Bagnaia è salito di nuovo sul tetto del Mondo tornando proprio a Valencia sul gradino più alto del podio che mancava dall'Indonesia. Una stagione lunga, la prima con la Sprint, fatta di mille episodi. In Austria, in piena estate, Bagnaia aveva il massimo vantaggio su Martin (+62 punti), ma in Giappone era diventato +3, a testimonianza di come dopo l'incidente di Barcellona si sia dovuto ritrovare. Nel corpo e nell'anima.