Sul profilo del Team Gresini, un breve video documenta la prima volta in sella sulla sua nuova Ducati di Marc Marquez, in t-shirt e non ancora con tuta e casco, ma già concentrato in vista della nuova avventura. “Sarà amore a prima vista?” è il messaggio condiviso su Instagram, con l’otto volte campione del mondo che già da domani a Valencia è atteso per i primi test in sella alla nuova moto, da seguire su Sky Sport MotoGP e NOW dalle 10 alle 17 (sul canale la diretta inizia alle 9.25)

TEST MOTOGP, IL PROGRAMMA