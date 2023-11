Riflettori puntati su Marc Marquez nei test MotoGP di Valencia: il pilota spagnolo è sceso in pista per la prima volta in sella alla Ducati del team Gresini e le sensazioni sono subito positive. L’otto volte iridato è costantemente nella parte alta della classifica dei tempi. Ecco le prime immagini di un momento storico per il motociclismo

MARQUEZ SU DUCATI: IL VIDEO DEI PRIMI GIRI - I TEST LIVE