Chiusura in bellezza per la stagione delle due ruote con il Galà dei FIM Awards, a Liverpool. Protagonista della serata Bagnaia, che si è riconfermato campione del mondo in MotoGP, ma anche altri piloti italiani come Bulega, Canepa e Casadei. E, naturalmente, la Ducati. Ecco tutti i premi

BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE