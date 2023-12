Pecco Bagnaia è in vacanza, ma il pensiero è già al prossimo Mondiale: "Il livello è altissimo e nel 2024 lo sarà ancora di più, ma vogliamo dimostrare di essere ancora i più forti - ha detto il torinese -. Moto nuova? E' nata abbastanza bene, mi è piaciuta subito, anche se Valencia non è il miglior banco di prova, vedremo in Malesia. Ma credo sia stato fatto un passo avanti". Stasera alle 21 intanto c'è la festa Ducati, che omaggia i suoi campioni in diretta su Sky Sport MotoGP

BAGNAIA ANCORA CAMPIONE: LO SPECIALE