La Unipol Arena di Bologna si è colorata di rosso per la grande festa Ducati, con cui la casa di Borgo Panigale ha celebrato davanti a 7mila tifosi i titoli mondiali di Pecco Bagnaia in MotoGP, di Alvaro Bautista in Superbike e di Nicolò Bulega in Supersport. Presenti anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente 2° e 3° nel 2023, che con la loro grande annata hanno contribuito al titolo costruttori. Ecco il racconto fotografico della serata

