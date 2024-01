Per il pilota spagnolo una nuova avventura dopo undici anni in Honda. Marc racconta la prima uscita con la Ducati del Team Gresini e non nasconde tutte le sensazioni provate: "Ero un po' teso, ma il primo test è andato bene ed è servito a rilassarmi dopo un grande cambiamento. Se è amore a prima vista? Credo nell'amore più profondo e sono certo che daremo il cento per cento e la squadra mi aiuterà in tutto"

"Il Team Gresini mi ha aiutato molto"

"In tutto questo ogni persona del Team Gresini mi ha aiutato molto a rilassarmi. Non ho sentito la pressione e questa è stata la cosa più bella. Se è amore a prima vista? In realtà a questa cosa non ci credo, perché alcune volte non va bene... Allora preferisco un amore più profondo. E per capire se un amore è profondo dobbiamo capire come andrà su circuiti come la Malesia, il Qatar e poi vedremo. Abbiamo quello che abbiamo, diamo il cento per cento e sono certo che un team come Gresini mi aiuterà".