tavullia

Giovedì 11 gennaio i piloti della '100 km dei Campioni' hanno assaggiato la pista del Ranch con delle prove libere, divisi in due gruppi da una ventina ciascuno. Presenti tanti protagonisti del mondo dei motori, da Bezzecchi ad Acosta, passando per Petrucci e il padrone di casa Rossi. Venerdì 12 gennaio si svolgerà l'Americana, mentre sabato 13 gennaio è in programma la '100 km dei Campioni'. Nei prossimi giorni sarà possibile gustarsi l'evento su Sky Sport MotoGP TUTTI I PILOTI DELLA 100 KM DEI CAMPIONI