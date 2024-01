Le parole della proprietaria del team Gresini durante la presentazione della moto dei fratelli Marquez per il 2024: "Abbiamo portato un 8 volte campione del mondo in squadra, come team abbiamo già vinto". Il team manager Masini: "Sentiamo un'energia incredibile, mai come quest'anno abbiamo tutti gli ingredienti per poter fare bene". Merlini (direttore area marketing): "Viaggio bellissimo, sia dal punto di vista emotivo che professionale, a volte ancora non ci credo" TEAM GRESINI, ECCO LA DUCATI DEI FRATELLI MARQUEZ

Giornata di "unveiling" in casa Gresini, con il team che ha presentato la Ducati GP23 che verrà utilizzata nel Mondiale 2024 da Marc Marquez e da suo fratello Alex. Durante l'evento, che si è svolto al Cocoricò di Riccione, la proprietaria del team, Nadia Padovani, ha parlato della sua squadra: "È un anno fantastico. Abbiamo già vinto perché siamo un team indipendente che ha portato al suo interno un pilota 8 volte campione del mondo, abbiamo 10 titoli mondiali in squadra. Questa cosa è pazzesca, non avremmo mai immaginato di poter arrivare a fare una cosa così importante nella nostra carriera".

"Abbiamo deciso di aspettare Marc, alla fine è andata bene" Impossibile non parlare della trattativa che ha portato Marc Marquez a trasferirsi in Gresini: "Siamo stati contattati e ne ho parlato con i ragazzi del mio team. Marc per il 2024 aveva un contratto con Honda, quindi non era scontato che riuscisse a liberarsi. Abbiamo deciso di aspettarlo. Siamo arrivati a ottobre, quando le speranze ormai erano minime, ma abbiamo mantenuto con forza questa linea e alla fine è andata bene". Padovani parla poi della prossima stagione: "È più la voglia di cominciare rispetto alla pressione, assolutamente. Perché non vediamo l'ora di scedere in pista con questi piloti e vedere dove possiamo arrivare quest'anno".

"Con Marc aspettative alte" Al termine dell'evento Nadia Gresini ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Siamo l'unico team con 10 titoli del mondo all'interno dei box. Non era mai successo, è successo a noi e questo ci dà una grande carica. Con Marc le aspettative sono alte, ma non ci poniamo l'obiettivo di vincere il Mondiale. Vogliamo stare almeno tra i primi 5 della classifica, quello sì. Marc è un ragazzo simpaticissimo, ha sempre la battuta pronta. Conosco Alex e so com'è, brillante e simpatico. Ci siamo trovati molto bene con tutti e due".

Masini: "C'è un'energia incredibile" Anche Michele Masini, team manager di Gresini, ha presentato la prossima stagione: "È stato un sogno nel nostro sogno. Mai come nel 2024 avremo tutti gli ingredienti per fare benissimo. Però è chiaro che è tutto da scrivere e non mi voglio porre degli obiettivi, ma solo pensare nel progresso e migliorare. C'è un'energia incredibile. Abbiamo passato gli ultimi 3 giorni insieme e si respira un bel clima, con spensieratezza e una voglia di fare unica. Penso che possiamo essere orgogliosi di poter vivere insieme a loro questo momento". In chiusura una battuta sui fratelli Marquez: "Avere Alex e Marc in squadra è un valore aggiunto. Penso che abbiamo a disposizione il miglior pacchetto tecnico possibile ma riteniamo ancora che la parte umana sia fondamentale. Chi più di due fratelli si conoscono? Questo non voglio dire che ci faciliterà la cose nel lato sportivo, ma ci aiuterà a conoscerli più in fretta".

Merlini: "Viaggio bellissimo, a volte ancora non ci credo" "Sarà una stagione speciale, perché mettiamo in pista un progetto forte con Marc e Alex e i loro 10 titoli mondiali", commenta Carlo Merlini, direttore commerciale e marketing del team Gresini. "Confesso che ancora non ci credo. Mi diverto a volte a ripercorrere il film, con tutte le telefonate con il management dei due piloti fino ad arrivare alle firme e agli annunci. Potete immaginare che è stato un alternarsi di momenti di euforia ad altri in cui le cose non sembravano così facili. Abbiamo iniziato sognando e, come spesso succede, i sogni sono il motore di tutto. È stato un viaggio bellissimo sia dal punto di vista emotivo che professionale".