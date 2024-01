"È un ripartire da capo, la presentazione è stata bellissima e non vedo l'ora di iniziare". Inizia così Enea Bastianini, che al termine dell'evento "Campioni in pista", nel quale sono stati presentati i team Ducati 2024, è intervenuto in diretta a Sky Sport: "Mi sono preparato bene durante l'inverno e ho cercato di fare un reset perché vengo da una stagione che dire che è stata difficile è dire poco. Però sono pronto, sarà un anno diverso". Bastianini vuole ripartire dopo le difficoltà: "C'è la voglia di dimostrare, in primis a me stesso, che riesco ad essere veloce ma soprattutto costante. Sarà quello che farà la differenza per il campionato, cosa che non sono riuscito a fare l'anno scorso per diversi motivi. Lavorerò su quello e poi saranno fondamentali i primi test per essere pronti all'esordio in campionato".