Le dichiarazioni del pilota romano a margine della presentazione del team VR46 in vista del Mondiale 2024: "Sono carico, non vedevo l'ora di iniziare per davvero. Ci siamo conosciuti al test di Valencia a fine anno e le sensazioni sono state subito positive. Abbiamo un grande potenziale per poter raggiungere le nostre ambizioni. Voglio ripartire da dove avevo finito la scorsa stagione, voglio lottare per le prime 5 posizioni" RIVIVI LA PRESENTAZIONE

Nuova avventura per Fabio Di Giannantonio, pronto a vivere la prima stagione con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il pilota romano, nel corso della presentazione della nuova livrea, ha parlato del 2024: "Sono davvero carico, non vedevo l'ora di iniziare per davvero. Ci siamo conosciuti al test di Valencia a fine anno, quando abbiamo provato il pacchetto Ducati che useremo in questa stagione e le sensazioni sono state subito positive. Abbiamo un grande potenziale per poter raggiungere le nostre ambizioni".

"Vestire questo giallo per me è un grande onore" Successivamente Diggia commenta il prossimo campionato: "Sarà un avvio interessante, ci sono stati parecchi cambiamenti a livello di schieramento, piloti e moto. Ci dobbiamo assestare tutti, ma sarà uno spettacolo". Uno spettacolo così come la nuova livrea: "È pazzesca, ci facciamo notare dentro e fuori la pista. Speriamo sia veloce ma sono abbastanza sicuro di questo. Vestire questo giallo per me è un grande onore".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti pertamina vr46 Le FOTO della GP23 di Bezzecchi e Di Giannantonio Svelata la nuova livrea del team Pertamina VR46, opera del celebre designer romagnolo Aldo Drudi. La Ducati GP23 di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio è caratterizzata dal giallo, colore simbolo di Valentino Rossi, in versione fluo e dal bianco, che sostituisce il nero visto negli ultimi anni. Ecco tutte le foto della Desmosedici targata VR46 RIVIVI LA PRESENTAZIONE ROSSI: "LIVREA BELLA E RICONOSCIBILE" Presente a Riccione per la presentazione anche Valentino Rossi, proprietario del team VR46: "La livrea è bella e riconoscibile, con Aldo Drudi abbiamo fatto davvero un bel lavoro" NUOVO LOOK PER VR46 Il team Pertamina Enduro VR46 ha deciso di rifarsi il look: spazio allora al colore bianco abbinato al giallo fluo CARENA 'FLUO STREAM' DISEGNATA DA ALDO DRUDI La nuova veste grafica, rivisitata in chiave moderna, della livrea del team VR46 è opera del celebre designer romagnolo Aldo Drudi e del suo team Drudi Perfomance

"L'obiettivo è lottare per la top 5" "La moto è pazzesca, così come la tuta - ha commentato Diggia ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ora bisogna far andare la moto forte e non vedo l'ora di arrivare ai test in Malesia". Il pilota classe '98 ha parlato anche della prossima stagione: "L'obiettivo che ci siamo posti con il team è ripartire da dove avevamo finito, lottare per le prime 5 posizioni. Ho tanto da imparare da loro, perché hanno un metodo diverso rispetto a quello a cui ero abituato, per cui sarà tutto un po' nuovo per me. Voglio cercare di fare più vittorie e podi possibili".