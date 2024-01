Il Team Director del Pertamina VR46 fissa l'obiettivo per la prossima stagione: "Vorremmo fare un po' meglio dell'anno scorso ed evitare gli errori che abbiamo commesso. Fare meglio, però, significa arrivare secondi o primi: dobbiamo restare con i piedi per terra, sarà molto difficile". Nieto (Team Manager): "Sarà un anno speciale, abbiamo la giusta motivazione e la grinta per continuare a lavorare e fare bene" PAROLE: BEZZECCHI - DI GIANNANTONIO - ROSSI

Nuova livrea e nuovo partner per il VR46 Racing Team, che per le prossime tre stagioni sarà legato a Pertamina Enduro: "Sono davvero contento di questa partnership - ha commentato il Team Director Alessio Salucci, intervenuto su Sky Sport prima dell'unveiling della nuova moto. Valentino in Indonesia ha sempre avuto tantissimi tifosi, mi fa piacere che si sia concretizzata questa cosa". Salucci successivamente ha parlato del Mondiale 2024: "Ci sarà un nuovo pilota, Di Giannantonio, che ha già fatto i test a Valencia con noi ed è andato veramente molto forte. Si sta integrando bene nel gruppo, in questi mesi abbiamo lavorato un po' insieme. Siamo tutti pronti, poi sarà la pista a decidere se lo siamo davvero o meno. Noi abbiamo cercato di curare tutti i dettagli, poi vediamo: il livello è altissimo, vediamo cosa accadrà".

Presente a Riccione per la presentazione anche Valentino Rossi, proprietario del team VR46: "La livrea è bella e riconoscibile, con Aldo Drudi abbiamo fatto davvero un bel lavoro". La nuova veste grafica, rivisitata in chiave moderna, della livrea del team VR46 è opera del celebre designer romagnolo Aldo Drudi e del suo team Drudi Perfomance

"Vogliamo fare meglio dello scorso anno" Salucci ha fissato gli obiettivi stagionali: "Vorremmo fare un po' meglio dell'anno scorso e cercare di non commettere gli errori fatti con il Bez. Solitamente, quando i weekend partivano un po' strani, era difficile tornare davanti, abbiamo cercato di analizzare il perché accadesse. Fare meglio dell'anno scorso significa arrivare secondi o primi, penso che bisogna restare con i piedi per terra perché sarà molto difficile. Però siamo qua, siamo della partita e non abbiamo paura di niente. Già dal test a Sepeng vedremo i valori in campo, speriamo di essere protagonisti".

Nieto: "Abbiamo ancora tanto da imparare" "Sarà un anno speciale, il decimo del team nel Motomondiale", ha commentato il Team Manager Pablo Nieto. "Quanta strada e quanta soddisfazione dalla Moto3 e poi in Moto2, fino alla MotoGP. La verità è che abbiamo ancora tanto da imparare, ma questo ci dà la giusta motivazione e grinta per fare bene". Lo spagnolo ha parlato della nuova coppia di piloti: "Marco lo conosco meglio, è un gran talento e ha fatto una stagione quasi perfetta. Può ripetersi, ma dobbiamo tutti imparare dalle sbavature e dagli errori del 2023. Con Fabio sarà l'esordio: ha fame, ha chiuso in crescendo la scorsa stagione e ha una squadra solida alle spalle. Dobbiamo prenderci le misure reciprocamente, ma anche divertirci".