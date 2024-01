Ottima prima giornata di test per Bulega che chiude davanti tutti con la sua Panigale V4 ufficiale e sfiora il giro record della pista spagnola. Iannone ottavo e Petrucci decimo, poi Bautista e Locatelli. Il più veloce nella Supersport è stato invece Marcel Schroetter in sella alla Mv Agusta 800

Un super Nicolò Bulega fa sua la prima giornata di test della Superbike a Jerez de la Frontera. In classifica Bulega ha preceduto Alex Lowes e i due piloti della BMW Razgatlioglu e Van der Mark. Il centauro italiano ha girato con il tempo di 1’38”292, migliorandosi di oltre 4 decimi e portandosi addirittura a 45 millesimi dal giro veloce della pista che appartiene a Jonathan Rea (2019). Quest'ultimo ha chiuso quinto, sesto Gardner. Per Iannone l'ottava piazza, per Petrucci la decima davanti a Bautista e Locatelli.