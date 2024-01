Il pilota Pramac, impegnato in una sessione di allenamento con la Panigale V4S, avrebbe perso l'anteriore alla curva 9 del circuito portoghese e sarebbe caduto rovinosamente al suolo battendo la testa e restando privo di sensi per un tempo imprecisato: i primi a soccorrerlo sono stati i fratelli Marc e Alex Marquez, poi gli accertamenti al centro medico del circuito e all'Hospital Particular do Algarve. Dai primi esami non sembrerebbe essere nulla di grave, ma si attende l'esito di ulteriori approfondimenti

Attimi di apprensione per Franco Morbidelli sulla pista di Portimao. Il pilota Pramac, impegnato in una sessione di allenamento (in occasione dei test SBK) con la Panigale V4S insieme agli altri rider dell’Academy e ai fratelli Marquez, è stato protagonista di una caduta ad alta velocità alla curva 9, subito dopo lo scollinamento. Una brutta botta per il ‘Morbido’, che avrebbe perso l’anteriore e sarebbe caduto rovinosamente al suolo battendo la testa.

Marc Marquez e il fratello Alex i primi a soccorrerlo

Il primo ad essersi fermato è stato Marc Marquez con il fratello Alex, che era subito dietro. I fratelli Marquez hanno aiutato Morbidelli, trovandolo privo di sensi per un tempo imprecisato, in attesa dell’intervento dei soccorsi del circuito. La dinamica della caduta ha reso necessario sottoporre Morbidelli ad accertamenti medici, prima al Centro Medico del circuito e poi all’Hospital Particular do Algarve. Gli esami effettuati al momento non hanno evidenziato nulla di grave, ma si attende ancora l’esito di approfondimenti ulteriori.