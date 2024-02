In corso il 2° giorno di test a Sepang, con Martin per ora in testa in 1:57.273 (oltre due decimi meglio della pole record 2023 di Bagnaia). Jorge, Pecco e Bastianini provano la nuova carena Ducati, col torinese che ha anche fatto i primi time attack. Assenti Morbidelli e Raul Fernandez, rimpiazzati da Pirro e Savadori: il pilota Pramac rientrerà a Lusail per il primo GP, lo spagnolo di Trackhouse è tornato a casa dopo aver rimediato alcune piccole fratture all'osso dell'anca in un highside ieri

