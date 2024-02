Franco Morbidelli è rientrato giovedì 1 febbraio in Italia dopo due notti passate in ospedale in seguito alla brutta caduta di Portimao: le due TAC a cui si è sottoposto in questi giorni sono risultate negative e il pilota Pramac ha voluto ringraziare chi l'ha soccorso, a cominciare da Marc Marquez, il primo a essersi fermato in pista

Franco Morbidelli è rientrato in Italia dopo due notti trascorse in ospedale in Portogallo. Tutta colpa della brutta caduta sulla pista di Portimao, durante l'allenamento di martedì 30 gennaio con la Panigale V4S in occasione dei test Superbike. Il pilota Pramac, che he perso l'anteriore subito dopo lo scollinamento, ha battuto la testa ed è rimasto privo di conoscenza per un periodo di tempo imprecisato. Marc Marquez, che gli era subito dietro, è stato il primo a fermarsi per prestargli soccorso con il fratello Alex. Ecco che il 'Morbido' ha voluto ringraziare tutti, compreso MM93.