MotoGp

Connto alla rovescia per la nuova stagione di MotoGP. Andiamo allora a fare un ripasso dei piloti che si daranno battaglia a suon di sorpassi e staccate a partire dal 10 marzo: dall'attesa per Marc Marquez sulla Ducati Gresini al rookie Pedro Acosta, da Luca Marini in HRC a Franco Morbidelli compagno di team di Jorge Martin: ecco tutte le novità in pista DUCATI, LA PRESENTAZIONE IN LIVE STREAMING