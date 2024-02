In corso la 1^ giornata di test ufficiali MotoGP a Sepang, dove sono in pista tutti i piloti ad eccezione di Morbidelli: il rider Pramac proverà a girare giovedì dopo la brutta caduta in allenamento. Esordio stagionale per il campione del mondo Bagnaia, scivolato a inizio sessione. Cadute anche per Raul Fernandez, Nakagami e Oliveira. Tracciato piuttosto scivoloso per via della pioggia degli ultimi giorni. Nel liveblog qui di seguito aggiornamenti in tempo reale

CALENDARIO PRESENTAZIONI