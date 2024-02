Nel giorno in cui a Sanremo si apre l'edizione 2024 del Festival, anche a Sepang (10 mila chilometri di distanza) c'è chi ha voglia di cantare. Marco Bezzecchi ha sfoggiato un casco speciale per i test MotoGP ispirato alla celebre canzone di Adriano Pappalardo "Ricominciamo", ma rivisitata in chiave motoristica. "Io senza moto non so stare", la personale versione del brano del 1979 'cantata' dal Bez sul suo casco in occasione del ritorno in pista. Ecco tutte le foto

