Le parole del campione del mondo in carica dopo il secondo giorno di test a Sepang, in cui ha provato la carena 2024 e un nuovo scarico concentrandosi anche sull'erogazione del motore. Il torinese ha chiuso col 5° crono, a tre decimi dal miglior tempo del compagno di box Bastianini: "Sono contento per Enea, in questa fase stiamo collaborando e nei test è importante. Poi il weekend di gara sarà un'altra cosa..."

