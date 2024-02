test motogp

Termina con il miglior tempo di Jorge Martin la prima giornata di test ufficiali a Sepang. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti ad Acosta e Quartararo, sedicesimo Bagnaia (che però non ha cercato il tempo). Parecchie le novità in pista: Ducati ha sfoggiato la nuova carena, mentre Aprilia ha catturato l'attenzione con il codone in stile diffusori F1 e l'aero-rake. Tante prove anche per Ktm, Yamaha e Honda. Di seguito il resoconto del lavoro casa per casa TEST MOTOGP, LA 2^ GIORNATA LIVE