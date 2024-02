MotoGp

È Enea Bastianini a conquistare il miglior tempo nella seconda giornata dei test ufficiali a Sepang. La 'Bestia', al pari di Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ha provato carena e scarico 2024, due novità portate a Sepang da Ducati. Nuova forcella per il team Pertamina VR46, mentre sulle Ktm è spuntato un Air Scoop più squadrato rispetto al passato. Di seguito tutto quello che abbiamo visto in pista nel day 2 in Malesia TEST MOTOGP, LA 2^ GIORNATA: TEMPI E RISULTATI