Al termine della tre giorni di test in Malesia i due piloti della casa di Noale hanno pareri discordanti. Espargaró: "La nuova moto mi piace: è molto stabile anche se è fisica e pesante. Dobbiamo lavorare sul motore: se vogliamo lottare con le Ducati serve uno step". Vinales: "C'è ancora tanto da fare: il balance non è fantastico, ho provato il time attack ma non ero a posto"

Ottime sensazioni per Aleix Espargaró al termine dei test ufficiali di Sepang. Il pilota Aprilia ha parlato a Sky Sport della RS-GP 24 : " La moto è molto stabile , anche se è fisica e pesante. C'è ancora da lavorare sul motore : se vogliamo competere con le Ducati serve uno step in più, ma sappiamo in che area dobbiamo migliorare".

Vinales: "Dobbiamo lavorare tanto"

Qualche difficoltà, invece, per Maverick Vinales: "La moto è completamente nuova, c'è ancora molto da fare. Il balance non è fantastico, ci vuole tempo e serve provare diverse soluzioni. Finché non mi sento bene sulla moto non ha senso provare i nuovi pezzi. Ho provato il time attack ma non ero a posto".