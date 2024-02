Crescita evidente per MM93 nell'ultimo giorno di test in Malesia che ha chiuso al sesto posto: "Sono davvero stanco, il programma odierno non prevedeva la simulazione della Sprint ma ho voluto farla perché era la maniera più giusta per capire la moto. In questi test ho fatto più fatica rispetto a Valencia ma credo sia normale. Mi veniva spontaneo guidare con lo stile Honda, ma Ducati è completamente diversa. È stato comunque un crescendo in questi tre giorni"

TEST DI SEPANG DAY 3: TEMPI - BILANCIO