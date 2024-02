Il pilota australiano ha parlato durante la presentazione della nuova moto, la RC-16: "Nella parte finale della scorsa stagione mi sentito molto bene e siamo tornati a lottare per le posizioni in cui dobbiamo essere. Il team farà di tutto per migliorare i risultati e portarci alla vittoria. Il modo in cui è finito lo scorso anno mi ha solo reso più affamato per questa stagione: voglio vincere almeno una gara"

È pronto a una nuova stagione Jack Miller, al secondo anno con KTM dopo l'undicesimo posto dello scorso campionato: "È difficile dare un voto al mio 2023, ma il miglioramento c'è stato fin dalle prime gare", le parole l'australiano nel corso dell'unveiling della nuova moto. "Ci siamo adattati subito e sono stato in grado di fare buone cose. Verso la fine avevo un buon feeling e siamo tornati a lottare per le posizioni in cui dobbiamo essere. È stato un anno divertente, di apprendimento, di crescita sia come persona che come pilota. Sicuramente la nascita di mia figlia ha reso il 2023 ancora più speciale. In generale è stato fantastico e non vedo l'ora di mettere in pratica quello che abbiamo imparato l'anno scorso". Il rider di Townsville successivamente fissa l'obiettivo per il campionato che sta per iniziare: "Mi piacerebbe migliorare soprattutto la continuità: diverse volte eravamo in ottime posizioni e abbiamo buttato via la gara. Voglio impararare a conoscere la moto e me stesso, sapere cosa posso e cosa non posso fare. Quando crei un nuovo progetto è molto facile prendere la strada sbagliata, poi bisogna tornare indietro e ricominciare: lo abbiamo fatto in passato e non ho molta voglia di farlo ancora".