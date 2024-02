Dal bianco al blu: la trasformazione della Honda

Per il dopo Marquez il team giapponese ha presentato a Madrid una livrea rivoluzionata rispetto a quella a cui siamo stati abituati negli ultimi anni. Il bianco del '23 è stato sostituito dal blu, che ha preso il posto anche di una grossa parte dell'arancione (ora utilizzato solo in qualche dettaglio). Continua ad essere presente il rosso, ma in una tonalità più scura rispetto alla scorsa stagione. Cambio cromatico anche per i cerchioni che nella RC213V 2024 sono diventati neri

LE FOTO DELLA HONDA DI MARINI E MIR