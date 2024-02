Il pilota spagnolo, al secondo anno con il team Repsol Honda, ha parlato della prossima stagione: "Lo scorso campionato mi ha insegnato molto, sto cercando di mettere tutto in pratica per aiutare il team a tornare dove merita. Il primo assaggio della moto è stato positivo, i cinque giorni di test a Sepang sono stati produttivi: ora guardiamo al Qatar. La nuova livrea? I colori sono davvero diversi e molto audaci, qualcosa di unico da parte del team" LE FOTO DELLA HONDA DI MARINI E MIR

Secondo anno in HRC per Joan Mir, che è pronto a iniziare la nuova stagione con più consapevolezza: "Lo scorso campionato mi ha insegnato molto e adesso sto cercando di mettere tutto in pratica per aiutare il team a tornare dove merita". Il pilota spagnolo, nel corso dell'unveiling della RC213V, ha parlato della nuova livrea: "Le presentazioni dei team sono sempre molto carine, soprattutto per vedere cosa pensano tifosi e appassionati del nuovo design. I colori di quest'anno sono davvero diversi e molto audaci, sicuramente qualcosa di unico da parte del team".

"Primo assaggio della moto è stato positivo" Successivamente il pilota spagnolo, campione del mondo MotoGP con Suzuki nel 2020, ha parlato della prossima stagione: "Sono entusiasta di iniziare questo campionato come lo ero l'anno scorso, è fantastico far parte di una squadra che ha una storia così importante e tanti successi in MotoGP. Il primo assaggio della moto è stato positivo, con i 5 giorni di test a Sepang che sono stati produttivi. Ora guardiamo avanti ai prossimi test in Qatar e alla prima gara di campionato sempre a Lusail". vedi anche Tutte le FOTO della nuova Honda di Marini e Mir

"Sono molto ottimista, credo che potremo divertirci" Nel corso dell'evento Mir ha parlato anche dei progressi fatti nell'ultimo periodo: "Ad essere onesto al momento sono molto ottimista perché i giapponesi stanno lavorando duro e in pochissimo tempo hanno fatto una moto completamente diversa. La Honda è migliorata sotto tanti aspetti, come ad esempio la potenza, e questi cambiamenti sono visibili. La prima volta che ho provato la moto a Valencia ho capito subito che avevano lavorato duramente, poi a Sepang hanno portato ulteriori migliorie e speriamo di fare altri passi in avanti nei test in Qatar. Quindi sono davvero emozionato, lo sono più di chiunque altro per tutta questa situazione. Credo che potremo davvero divertirci durante le gare".