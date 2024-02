Le FOTO della nuova Honda di Marini e Mir

Svelata a Madrid la Honda RC213V per la stagione 2024: livrea diversa rispetto al solito, con il blu che diventa uno dei colori principali. L'altra grande novità in casa Hrc è Luca Marini, chiamato a raccogliere la pesante eredità di Marc Marquez. Al suo fianco ci sarà Joan Mir, in cerca di riscatto come tutta la casa giapponese dopo le ultime stagioni difficili. Con le nuove concessioni Honda punta a tornare ai vertici: ci riuscirà già da quest'anno? Intanto ecco la nuova livrea