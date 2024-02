Rispetto al 2023 un solo pilota è stato confermato tra quelli delle categorie a cui il team prende parte, ed è Kevin Manfredi in MotoE. Il suo compagno sarà un debuttante di 39 anni: Massimo Roccoli. Filippo Farioli e Luca Lunetta in Moto3

Il team Sic58 squadra corse cambia quasi tutto per il 2024 dopo aver colto soltanto tre podi tra Moto3 e MotoE nel 2023. Certo, qualche risultato è arrivato, ma una squadra che ha la responsabilità di tramandare l’eredità motociclistica di un pilota leggendario ha bisogno di essere costantemente tra le migliori. Per questo l’unica conferma nella lista dei piloti è Kevin Manfredi, due podi in MotoE nella scorsa stagione e il chiaro obiettivo per quella che sta per cominciare di inserirsi nella lotta al titolo vinto nel 2023 da Casadei.

Roccoli, debuttante a 39 anni Il suo compagno di squadra sarà un debuttante della categoria, ma un debuttante particolare perché ha 39 anni, un'esperienza nel mondo delle corse che va oltre quella del pilota visto che ha fondato un team insieme ad Alex De Angelis nel Civ, un curriculum di vittorie straordinario e l’attitudine di un ragazzino: Massimo Roccoli, che promette di entrare in MotoE con l’intenzione di non essere uno dei tanti.

Farioli in cerca di riscatto, Lunetta talento dal JuniorGP L’attesa è alta per i piloti scelti da Sic58 per la Moto3. Filippo Farioli e Luca Lunetta sono da qualche anno considerati tra i migliori talenti giovani italiani del motociclismo. Farioli viene da un 2023 complicato sulla Ktm Tech3 e salta sulla Honda, una scelta particolare visto il legame della sua famiglia con il marchio austriaco, per la prima volta importato in Italia dal nonno. Lunetta invece arriva dal JuniorGp, dove è stato il migliore tra i piloti Ktm con una moto meno performante di quelle dei top team e ha chiuso il campionato al secondo posto.