MotoGP, via ai test in Qatar: si parte alle 12

La MotoGP torna in pista per la due giorni di test ufficiali in Qatar: a Lusail semaforo verde dalle 12, con i piloti che gireranno fino alle 19. Si tratta delle ultime prove in vista del weekend inaugurale della stagione, che partirà proprio su questo tracciato l'8-10 marzo (diretta Sky Sport e in streaming su NOW). Tutta la giornata con foto, curiosità e tempi minuto per minuto nel liveblog qui di seguito. Su Sky Sport 24 continui collegamenti, poi alle 22.15 da non perdere 'Racebook-Speciale test' sul canale 200