Moto3, Snipers dedica la livrea a Dovizioso

La squadra di Mirko Cecchini ricorda il trionfo nel mondiale 125cc 2004 con i colori giallo e nero con cui il campione ha vinto il titolo, sperando di ispirare i suoi talenti Bertelle e Almansa ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Il team Snipers cambia colori per il 2024 e celebra il ventennale del trionfo di Andrea Dovizioso in 125cc. Dopo una stagione senza podi, Mirko Cecchini voleva mettersi alle spalle il design della moto che ha vissuto un anno tanto sfortunato. E vista la ricorrenza, l’idea di tornare al giallo e nero che ha regalato alla squadra il Mondiale è stata la naturale scelta per una delle storiche squadre del motomondiale.

Snipers ha scelto di confermare Matteo Bertelle e di promuovere al Mondiale il rookie spagnolo David Almansa. Bertelle è uno dei migliori piloti emergenti italiani, lo ha dimostrato con un finale di stagione brillante in qualifica, un po’ meno in gara anche a causa di sfortunate cadute innescate da rivali, ma parte da una ottima base trovata a fine 2023 per sfruttare quest’anno come trampolino verso un futuro da campione. Almansa è uno dei piloti più veloci della scuola spagnola del JuniorGp, a volte un po’ troppo impulsivo in gara, ma di sicura qualità come dimostra il podio sfiorato in Argentina nel Mondiale da sostituto di Kelso infortunato l’anno scorso. Impresa sfumata dopo un contatto che lo ha mandato per terra senza che avesse la minima responsabilità.

Davanti a Dovizioso e in uno scenario mitologico come quello del Museo officine Benelli, i piloti hanno svelato le loro Honda con l’idea di portarle in alto e spezzare il predominio Ktm, che, seppur sconfitta nel 2023 dalla moto del team Leopard costruita in Giappone, ha effettivamente dominato la parte alta della classifica. Sarebbe il momento migliore per riuscirci, considerando la responsabilità di vestirsi con i colori di un’impresa indimenticabile, quella di Dovizioso e Snipers contro titani del motociclismo come Lorenzo e Stoner.