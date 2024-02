Verso la fine della prima giornata di test in Qatar 'Bestia', ottavo al traguardo, ha avuto un piccolo problema tecnico: "Ancora non abbiamo capito cosa fosse: ho visto che c'era qualcosa che non andava, è calata un po' la potenza e ho preferito fermarmi. Sono soddisfatto anche perché prima di arrivare qui non ero al 100%: ho avuto un virus e sono contento di essere riuscito a fare un buon lavoro. Ho confermato le sensazioni della Malesia e siamo felici"

TEST IN QATAR: LA 1^ GIORNATA - I TEMPI