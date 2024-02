Le parole del rider Ducati Pramac dopo aver chiuso con il secondo tempo il primo giorno di test in Qatar: "Oggi ho sofferto un po' di più a mettermi a posto, ho dovuto fare qualche cambiamento e non mi sono trovato bene con le gomme anche se a fine giornata abbiamo fatto un buon passo in avanti. La nuova moto finalmente mi piace un po' di più, anche la nuova carena, ma penso che ci sia ancora da lavorare"

