di p. beltramo

Nei test del Qatar la Ducati si conferma la grande favorita del Mondiale 2024, che partirà proprio da Lusail l'8-10 marzo (tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW): massimo dei voti per i due piloti ufficiali, Bagnaia e Bastianini, bene anche Marc Marquez e le altre Desmosedici. Convincono Aprilia e KTM, mentre Honda e Yamaha sembrano ancora indietro. Ecco le pagelle a cura di Paolo Beltramo TEST QATAR: LA 2^ GIORNATA - I TEMPI