Superbike, Lowes comanda le prove libere in Australia

È stato un venerdì complesso per la Superbike a Phillip Island, sede della prima tappa stagionale. Il meteo bizzoso ha infatti offerto tanto vento e pioggia intermittente , riducendo a una quarantina di minuti il tempo effettivo di pista utile tra le due sessioni. A comandare una classifica incredibilmente corta è Alex Lowes , che con la sua Kawasaki ha impressionato girando in 1’29”042. Il nuovo record ufficiale della pista permette all’inglese di contrastare un’agguerrita pattuglia di italiani, comandata dall’atteso Nicolò Bulega .

Iannone ritrova il suo primo weekend di gara

Il rookie di lusso di Ducati Aruba ha preceduto Andrea Locatelli (che ha siglato il suo miglior tempo in FP1) e Danilo Petrucci, autore di un colpo di reni nel finale della FP2. Al quinto posto ecco la BMW di Michael Van Der Mark, seguito da un consistente Sam Lowes e da Andrea Iannone: il pilota di Vasto ha preso contatto col suo primo weekend di gara in Superbike e ha tenuto dietro Michael Ruben Rinaldi. Top-10 per Remy Gardner e Toprak Razgatlioglu; dodicesimo Alvaro Bautista, quindicesimo Axel Bassani davanti a un Jonathan Rea in difficoltà.