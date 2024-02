Nella notte tra giovedì e venerdì prende il via il mondiale Superbike. È l’anno delle rivoluzione in pista con un rimescolamento totale di moto e piloti e importanti novità regolamentari nel balance of performance. Tutta la stagione Superbike e Supersport live su SkySport MotoGP. Round Australia: Gara 1 e Gara 2 SBK in diretta alle 6 del mattino di sabato e domenica con repliche nel corso della giornata IL CALENDARIO 2024 DELLA SBK

Ci siamo! Questo fine settimana va in scena il primo, attesissimo, appuntamento del mondiale Superbike 2024 dalla spettacolare Phillip Island. È l'anno della rivoluzione, molto è cambiato a livello di team e regolamento e i recenti test, che hanno preceduto il round di apertura, sono stati un primo assaggio di quella che speriamo possa essere una grande abbuffata lunga 12 round.

Rivoluzione in griglia, un mercato pazzesco Toprak Razgatlioglu da Yamaha a Bmw, Jonathan Rea da Kawasaki a Yamaha affiancato al nostro Locatelli, in Ducati Aruba arriva Bulega, fresco campione del mondo Supersport, che dividerà il box con Alvaro Bautista. Non basta? Kawasaki KRT affianca Bassani a Lowes con il veneto che diventa factory rider. Tra gli indipendenti, luci dei riflettori puntate sul grande rientro di Andrea Iannone che torna alle corse con la Ducati di GoEleven mentre Petrucci resta con Ducati Barni dove aveva fatto molto bene lo scorso anno. Novità nel box Motocorsa che affida la sua velocissima Panigale (ex Bassani, campione tra gli indipendenti) a Rinaldi. Amplia, infine, il suo impegno al WSBK un team di peso, il MarcVDS, con una Ducati per Sam Lowes che lascia il mondiale Moto2 per le derivate di serie.

FOTO da: WorldSBK.com

Novità anche nel regolamento, arriva il peso minimo La Honda rinnova a fondo la CBR1000 RR grazie alle concessioni e superconcessioni che da questa stagione verranno valutate ogni due Round e non più tre come in precedenza e con la superpole race che concorrerà nella determinazione dei punti-concessione. In aggiunta, da quest’anno maggiore attenzione ai consumi con il limite del serbatoio portato a 21 litri e carburante per almeno il 40% derivante da componenti non fossili. Ma soprattutto la norma che ha fatto tanto discutere, quella legata a peso minimo (le polemiche sul fisico da fantino di Bautista sono cosa nota). È stato definito in 80kg il peso standard del pilota con tutto l'equipaggiamento indossato. Per ogni kg di differenza tra peso imposto e peso reale, ci sarà un aggravio di zavorra pari a 0.5 kg fino ad un massimo di 10 da aggiungere ai 168 della moto. Difficile dire ora che effetto avrà la norma sul principale impattato, Alvaro Bautista. Nelle uscite pre-campionato le prestazioni del due volte campione del mondo sono state invalidate da un serio problema al collo che non ha certo favorito il catalano.

Cosa hanno detto i test pre season? Bmw, grande sviluppo, grandi investimenti ma soprattutto un "Toprak nel motore". Davanti a Portimao e record della pista a Phillip Island. Non basta? Ecco allora che Bulega si presenta sempre davanti, con costanza e regolarità e Iannone dopo 4 anni va ancora fortissimo... Rea, high-side in Australia a parte, si dichiara soddisfatto ed e’ sempre lì davanti, così come Locatelli. Da venedi all’1.15 della mattina ruote in pista, che il grande spettacolo delle big bikes abbia inizio.