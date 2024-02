Quando aveva cominciato a correre nelle piccole cilindrate, per Nicolò Bulega le cose sembravano già piuttosto chiare. Nonostante la giovane età, infatti, in molti erano convinti di avere davanti agli occhi un vero predestinato. Suo padre Davide - figlio a propria volta di un padre imprenditore e proprietario di team - è stato a tutto tondo un pilota brillante degli anni ‘90 , anche nella 250 del Motomondiale e come collaudatore della mitica Cagiva 500. Contagiare Nicoló con la passione di famiglia per il motociclismo è stato un passaggio naturale. Portarlo a far parte dell’Academy di Valentino Rossi in un certo senso aveva certificato quel suo prezioso talento. Poi, però, può succedere che le cose della vita non vadano in modo lineare, riservando qualche difficoltà di troppo. Per questo nel passaggio dalla Moto3 (dove era arrivato settimo assoluto nel 2016 con il team Sky-VR46) alla Moto2 , non era riuscito più a cogliere quei risultati che tutti quanti si aspettavano. Èra come se quel talento si fosse congelato per diverse stagioni fino a rimanere senza grandi opportunità nel Motomondiale.