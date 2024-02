È partito il 2024 anche per la Moto2, che a Portimao corre nel weekend per il primo test stagionale, sfortunato per la pioggia che aveva già infastidito la Moto3. Ma la buona notizia è che Tony Arbolino è già in forma: il pilota italiano, vicecampione del mondo in carica, è stato a lungo in testa alla classifica, salvo poi venire superato alla fine da Canet e Manu Gonzalez con i time attack di fine giornata. Il pilota Gresini è in testa, quello Fantic invece è caduto dopo aver segnato il secondo tempo. Tempi alti, peraltro per via della pista in condizioni non ideali, ma Tony ha dato il meglio da mago della pioggia quale è sempre stato.