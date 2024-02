La giornata ideale per stare ai box. La domenica di test a Portimao ha suggerito alla maggior parte dei piloti di non scendere in pista e risparmiare un giorno di prove per poterlo riutilizzare più avanti a causa del maltempo . Fermi gli italiani Arbolino, Vietti e Foggia . Arbolino è quello che esce meglio dal Portogallo viste le ottime sensazioni raccolte sulla sua Kalex nel primo giorno. Vietti non è riuscito a girare tanto, pertanto il suo lavoro con il nuovo team, Ktm Ajo campione in carica, dovrà di fatto cominciare a Jerez la prossima settimana. Foggia è stato frenato anche dalla febbre.

Si rivedono in pista le SpeedUp

Nel primo giorno avevano sorpreso le Boscoscuro del team SpeedUp perché non erano scese in pista, ma di fronte al pesante acquazzone della domenica sia Lopez che Aldeguer hanno valutato che fosse positivo provare le nuove Pirelli da bagnato. In realtà la solita Portimao non ha mantenuto una condizione di pioggia stabile per fare delle prove approfondite sulle rain, quindi le informazioni raccolte dalla squadra si basano su una ventina di giri per pilota. Aldeguer, peraltro, è uno dei più attesi del 2024 dopo la chiusura straordinaria di 2023 in cui ha oscurato persino Acosta. Ma il livello suo e della moto sarà chiaro soltanto nelle prossime settimane, prima con i test di Jerez e poi con la prima gara dell’anno in Qatar.