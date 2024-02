La MotoGP 2024 su Sky Sport: tutte le novità

Più interviste, storie e approfondimenti con la squadra di Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, la cabina di commento si aprirà alle voci del paddock, i segreti dei reparti corse nelle grandi produzioni originali Sky PRESENTAZIONE STAGIONE MOTORI 2024 SU SKY: NOVITA' - FOTO

Nel 2024 la MotoGP lascerà senza fiato. Una full immersion lunga 9 mesi per 21 weekend, 42 sfide – tra le gare tradizionali e le Sprint Race - da vivere senza sosta a partire dal 9 marzo in Qatar. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 - anche in streaming su NOW - che resterà sempre acceso su top class, Moto2 e Moto3 per raccontare una stagione attesissima.

Mai come quest’anno, la MotoGP non avrà segreti. Con Sky sarà possibile entrare nelle stanze dove si pensano, si mettono a fuoco e si sviluppano le idee vincenti del Motomondiale. Si potranno così vivere ancora di più il paddock, i box e la pit lane, con tutta l’adrenalina del circuito, in ogni istante del weekend di gara. Lo spazio esterno sarà il grande protagonista del pre e del post gara e dialogherà in stretto contatto con lo Sky Truck, l’unico studio mobile con vista sul circuito.

Le storie, le idee e i protagonisti del motorsport su due ruote saranno al centro di una innovativa serie di produzioni originali con l’inconfondibile "tocco Sky", nel linguaggio, nelle immagini e nei suoni come, in particolare Clinica Mobile, la medicina dell’anima, che farà scoprire la storia, i segreti e i retroscena del dottor Costa, che ha rivoluzionato gli standard di sicurezza del Motomondiale. Gli appuntamenti del fine settimana detteranno i tempi dell’avvicinamento alla gara: il giovedì arriva Racebook FPV (First Person View) tutto nuovo e con una telecamera gimbal stabilizzata e controllata dagli inviati, che racconterà da una prospettiva direttissima persone, storie e situazioni del mondo delle corse. Con Vera Spadini il nuovo appuntamento Storia Vera, con l’obiettivo di conoscere in modo approfondito i personaggi delle moto. Tra le altre novità, Overlap per sovrapporre e comparare azioni e traiettorie. E ancora, la nuova rubrica Music & Bike, con la possibilità di proporre da casa brani inediti che faranno da colonna sonora alle clip originali in onda nei weekend di gara. Poi i tradizionali appuntamenti con Talent Time del venerdì e sabato, con Fabio Quartararo, fino a Grid, a pochi minuti dalla luce verde del semaforo. Subito dopo la bandiera a scacchi e gli inni nazionali, torna anche Zona Rossa con Vera Spadini, per le analisi e le interviste ai protagonisti. Prima dell’inizio del Mondiale, gli appassionati potranno rivivere in MotoGP Unseen, una esclusiva serie firmata Dorna, le emozioni della stagione 2023. Spazio anche alle monografie dedicate ai campioni del mondo di ieri e di oggi: da Bagnaia 1 come me, una confessione a 360° del detentore del titolo iridato di MotoGP, a One, nella mente del pilota, in cui il campione 2023 di Superbike Alvaro Bautista si racconta come mai prima d’ora, fino a Marquez, ricomincio da me, per scoprire il passaggio in Ducati dell’otto volte campione del mondo. Fuori pista, ecco Dakar 2024, oltre il limite, curata da Sandro Donato Grosso, sull’ultima edizione della mitica gara nel deserto saudita.

MotoGP 2024, la squadra di Sky Sport Al microfono, per raccontare le sfide della MotoGP ci sarà Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile della redazione motori, insieme a Mauro Sanchini. A loro anche il compito di commentare i contributi di Sky Sport Bike e Sky Sport Tech, per analizzare nel dettaglio moto e stili di guida, ulteriormente implementati e rinnovati con una funzione in più: TV Coach, che perfeziona la possibilità di sovrapporre le immagini per leggere differenze di traiettorie, punti di staccata e di accelerazione. Per Moto2 e Moto3 le telecronache saranno di Rosario Triolo e Mattia Pasini. Gli studi prima e dopo la gara di Paddock Live Show saranno condotti da Vera Spadini, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni saranno gli inviati ai box per cogliere ogni notizia e ogni impressione dei protagonisti. Immancabile Race Anatomy MotoGP, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti. Durante la settimana, tra un Gran Premio e l’altro, tornano anche Social Media Rider, il format curato da Rosario Triolo che con ironia racconta la vita social di piloti e addetti ai lavori del Motomondiale, e Wheels, condotto da Guido Meda e dedicato alle prove su strada e su pista di auto e moto di produzione e da corsa. E poi anche: Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP e Paddock Pass. Tutto con il coordinamento editoriale di Massimo Battiston.