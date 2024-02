Meno di due settimane alla prima gara stagionale con il weekend di Lusail che dall'8 al 10 marzo inaugurerà il Mondiale 2024 di MotoGP, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Bagnaia è l'uomo da battere, seguito dalle Ducati GP24 di Martin e Bastianini. Negli ultimi due anni, però, in Qatar ha sempre vinto il team Gresini che quest'anno si presenta con i fratelli Alex e Marc Marquez

Si accendono i riflettori sulla pista di Lusail, a pochi giorni dai test infatti si torna sul circuito qatariota per il primo gran premio della stagione. Lo scenario è quello magico e suggestivo dell'unica gara in notturna del calendario. Pecco Bagnaia a Lusail ha vinto solo una volta in Moto2 nel 2018, ma il passo e la velocità di punta mostrata nei test non lasciano spazio a dubbi: l'uomo da battere è lui, seguito da Jorge Martin ed Enea Bastianini che, sempre con la GP24, gli stanno addosso. C'è da scommettere, però, che non sarà una sfida a 3 e fare pronostici è quasi impossibile, non solo perché Aprilia e KTM hanno mostrato grande velocità e si candidano ad essere protagoniste.

Gresini in striscia aperta a Lusail

Ma anche e soprattutto perché negli ultimi due anni, qui ha sempre vinto il team Gresini. Nel 2022, come prima gara della stagione, con Enea Bastianini e lo scorso anno con Fabio Di Giannantonio, che dopo una stagione di grandi difficoltà è riuscito a trovare il feeling per andare fortissimo nelle ultime gare dell'ultimo Mondiale. Insomma, il team di Faenza sembra avere la ricetta segreta per andar forte in Qatar e quest'anno si presenta con i fratelli Alex e Marc Marquez.

Per i primi posti c'è anche Marc Marquez

Per l'otto volte campione del mondo questa non è una pista particolarmente amica, in MotoGP ci ha vinto solo una volta nel 2014. Ma il quarto miglior tempo nell'ultima giornata di test a Lusail, mostra un grande potenziale che lo collocherebbe nella seconda fila della griglia di partenza e, con una Ducati campione del mondo 2023, tutto sembra possibile. Insomma Marc Marquez e la GP23 del team Gresini sembrano davvero il binomio perfetto ad infuocare la sfida.