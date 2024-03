Bagnaia diventa cittadino onorario di Pesaro

A una settimana dal via della stagione di MotoGP in Qatar (dal 8 al 10 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), Pecco ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Pesaro, comune dove vive stabilmente da anni. "Amo questa città e i pesaresi, qui ho tutto", ha raccontato Bagnaia in un auditorium sold-out

