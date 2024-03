Ducati Corse e Pecco Bagnaia hanno firmato il rinnovo per altre due stagioni, con il campione del mondo in carica che sarà in sella alla Desmosedici GP ufficiale anche nel 2025 e 2026. Un "percorso naturale" per Dall'Igna e per Domenicali, per un talento dai numeri straorinari. In un anno in cui sarà il mercato a tenere banco, Pecco inizia la stagione (tutta da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) con una tranquillità e una certezza in più

