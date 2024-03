Il team manager Ducati ha parlato del rinnovo di Bagnaia a Sky: "È stato voluto da entrambe le parti, Pecco sta molto bene con noi e siamo orgogliosi di averlo ancora in 'Rosso' nel 2025 e nel 2026". Poi sul secondo pilota: "Bastianini e Martin saranno protagonisti e lotteranno per il titolo, ma non credo che decideremo prima di maggio-giugno". Dall'8 al 10 marzo riparte la MotoGP a Lusail (da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

BAGNAIA RINNOVA CON DUCATI: I DETTAGLI DELL'ACCORDO