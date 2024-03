La 'Bestia', nel giovedì del Qatar, ha parlato del suo futuro a Sky: "Il mio obiettivo è cercare di stare davanti in tutte le gare ed essere costante. Credo che si possa fare perché siamo veloci, poi per il rinnovo si vedrà. Non sono nella fase di poter firmare un contratto, prima devo dimostrare tanto". La gara di Lusail è in programma alle 18 di domenica, sabato la Sprint alle 17. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

