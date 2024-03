Il pilota dell'Aprilia ha votato per rimandare le pre-qualifiche a sabato (alle 11:40, in diretta su Sky) dopo la pioggia caduta sulla pista di Lusail. "Una scelta intelligente - le parole del catalano a Sky - abbiamo testato che i riflessi delle luci non creano problemi, quindi si può correre anche sul bagnato qui". Nelle libere 1, sull'asciutto, era 2° (19° con l'acqua): "Infatti spero che non piova...". Nel VIDEO sopra l'intervista completa

IL NUOVO PROGRAMMA DI SABATO