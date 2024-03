Inizio in salita a Lusail per il campione del mondo, che ha chiuso al 10° posto le FP1 e al 12° le FP2 sul bagnato: "Non è stato il primo giorno che mi sarei immaginato, non abbiamo avuto il miglior feeling di sempre con la moto. Vedremo di fare uno step domani, sappiamo perfettamente che il nostro potenziale è alto e che possiamo lottare per le prime posizioni. Bisogna rimanere tranquilli e lavorare come abbiamo sempre fatto", le sue parole al sito della MotoGP

